Kocaeli'de "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesinin temeli atıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İzmit Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile yapılacak 143 konutluk "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesinin temeli atıldı.

İzmit Arızlı Akpınar mevkisinde yapılması planlanan konutların temel atma töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem tasarımıyla hem içeriğiyle hem insanlara sunduğu yaşam kalitesiyle asgari oranda bazı koşulların sağlandığı ve ailelerin mutlu oldukları konutlar üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda üretilen sosyal konutların tasarım gücü, estetik ve yaşam kalitesi açısından kentlere çok fazla bir şey katmadığını ifade eden İmamoğlu, "Bu manada KİPTAŞ bizim önemli bir motivasyonumuzdur. Geçmişten bugüne iyi işler yapmış bir kurumumuz ama bundan sonra birkaç misyonunu önemsiyoruz. Bir tanesi tasarımla beraber kentlere kalite katmak, İstanbul'umuzun her noktasında ürettiği ürünlerle çevresine örnek olmak. KİPTAŞ, bütün İstanbul'un konutlarını yapacak değil ama öyle konutlar üretir ki, özel sektör temsilcilerinin yapacağı birçok konuda örnek olur." diye konuştu.

İmamoğlu, 2023'ün sonuna kadar, İstanbul'un yapı stokunun tam bir röntgenini çekip, yüzleşmek istediklerini bildirdi.

Evlerin tespitini yapmak için gittiklerinde vatandaşların röntgen çekilmesini istemediğini ve bu oranların yüzde 15-20'lere kadar çıkabildiğini dile getiren İmamoğlu, "Yani vatandaş yüzleşmekten korkuyor, evsiz barksız kalacağım diye korkuyor. Şimdi tümüyle vatandaş haksız mı, değil ama biz ısrarla İstanbul'un röntgenini çekmek zorundayız çünkü evinin testinin yapılmasından korkan vatandaşımızın bile burnunun kanamasından biz sorumluyuz. O açıdan bu sorumlulukla yol alıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu envanteri çıkaracak ve kimseyi yarı yolda bırakmamak adına kentsel dönüşümde de örnek modellerle İstanbul'u büyük bir seferberliğe tabi tutacağız." ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de afet odaklı depreme dayanıklı konut projesinin artık hazır olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KİPTAŞ İzmit Çınar Evler projesinin sağlıklı, huzurlu, kaliteli, afet odaklı ve yenilikçi anlayışa sahip olduğunu ifade eden Hürriyet, "Sosyal konut deyince kutu kutu evler değil, nitelikli, daha kaliteli, hakkıyla yapılmış konut projelerinin hayata geçmesi için örnek oluşturuyor. Belki daire sayısı az ama yaratacağı etki büyük olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Hürriyet ile TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve diğer protokol üyeleri birlikte butona basarak konutların temelini attı.

4 blok ve 4 iş yeriyle sosyal alanlardan oluşan konutların 18 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Banka kredisiyle satın almak isteyenlere aylık sabit 2510 lira ve 3406 lira arasında taksit seçenekleri sunuluyor.

Projedeki konutların yüzde 21'ine denk gelen kısmı, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar ve kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için ayrılıyor.

