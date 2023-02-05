  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı altüst eden, kanseri olanlarda çığır açacak o çarpıcı araştırma: Karıncalar teşhis ediyor! Müthiş olacak

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!

İstanbul Valisi'nden önemli uyarı

Cebinde 100 lirası olan bile alabilir! Uzman isim 'altından farksız' diyerek duyurdu

Dünya otomotiv devine takip! Tesla Cybertruck bu kez yolda görüldü: Üretimi bekleniyor, işte son hali

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edildiler! MSB duyurdu

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

Mustafa Sarıgül partisinin son oy oranını Türkiye'ye ilan etti! 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı

Suriye'de kar yağışı! Kamplardaki siviller zor anlar yaşıyor
Aktüel Kocaeli'de kaza: 6 kişi yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de kaza: 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 00:25:00 -
Kocaeli'de kaza: 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

F.Z. idaresindeki 41 HK 904 cip, Köseköy İstasyon Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi tren istasyonu mevkisinde E.V. yönetimindeki 41 AKC 629 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler F.Z. ve E.V. ile araçlardaki F.K, Y.E, M.Z, H.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23