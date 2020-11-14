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Aktüel Kocaeli'de hurdacıda tarihi gemi çapasıyla top ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de hurdacıda tarihi gemi çapasıyla top ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:37:25 -
Kocaeli'de hurdacıda tarihi gemi çapasıyla top ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hurdacıda 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen gemi çapası ve top ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma başlattı.

Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, 19. yüzyılda Osmanlı gemilerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 2,5 metrelik çeyrek daire şeklindeki çapayla uzunluğu yaklaşık 2,5 metre olan top ele geçirdi.

Çapa ve top, Kocaeli Müze Müdürlüğüne teslim edildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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