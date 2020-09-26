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Aktüel Kocaeli'de esnaftan itfaiyeye sürpriz kutlama
Aktüel

Kocaeli'de esnaftan itfaiyeye sürpriz kutlama

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:35:12 -
Kocaeli'de esnaftan itfaiyeye sürpriz kutlama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yangın ihbarında bulunan bir firma, olay yerine gelen ekiplere İtfaiye Haftası dolayısıyla pasta ikramında bulundu.

Veli Ahmet Mahallesi'ndeki bir firmanın müdürü Gülsüm Topaloğlu, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye çalışanlarına sürpriz yapmak için telefonla yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, alkışlarla karşılanınca önce şaşırdı, ardından gülümseyerek tepki verdi.

İtfaiyeciler kendileri için hazırlanan pastayı keserek, sürprizin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Topaloğlu da Türkiye'de İtfaiye Haftası'nın kutlandığını anımsatarak "Biz de canla başla çalışan itfaiyecilerimizin bu gününü kutlamak istedik. Bir ihbarda bulunup onları şubemize getirdik. Pastayla karşılayıp, yaptıkları hizmetlerden dolayı hepsine teşekkür ettik. Bu şekilde vatandaşlarımız arasında bir farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.


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