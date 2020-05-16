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Kocaeli’de bir mahallede uygulanan karantina süresi uzatıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin yaşadığı mahalle uygulanan 5 günlük karantina süresi, temas şüphesi ile 14 güne çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:54:51 -
Kocaeli’de bir mahallede uygulanan karantina süresi uzatıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde korona virüs test sonuçları pozitif çıkan 7 kişinin yaşadığı mahalle uygulanan 5 günlük karantina süresi, temas şüphesi ile 14 güne çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi’nde yaşayan 1 kişinin korona virüs şüphesi ile kaldırıldığı hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Daha sonra şahsın temas ettiği 6 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Aynı mahallede yaşayan 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında alınan kararla mahalle 5 günlüğüne karantinaya alındı. İlçenin kırsal kesiminde bulunan mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Mahallede yaşayan ve korona virüs tespit edilen 7 kişi ile temas kurdukları değerlendirilen 37 kişiye daha korona virüs testi yapıldı.


Kandıra Hıfzıssıhha Kurulu ikinci toplantısında temaslı kişilerde de pozitif vaka olabileceği ihtimali üzerine karantina süresini dün 14 güne çıkarıldı. Alınan karar ilçe genelinde vatandaşlara duyuruldu. Mahalleye 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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