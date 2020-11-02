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Aktüel Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:43:21 -
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kent Meydanı Çamlık Parkı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, lise öğrencisi olduğu belirlenen H.Y. ve E.T.K. bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralılardan E.T.K'nin babası Ercan K, oğlunun okul çıkışı tartışan grubu ayırmak istediğini, sonrasında 10-15 kişinin saldırısına uğrayarak bıçaklandığını öne sürdü.

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