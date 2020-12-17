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Aktüel Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor
Aktüel

Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:02:41 -
Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığın yargılaması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde annesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah D. ve tanık Fehmi İ. katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık Fehmi İ, sanığın komşusu olduğunu belirterek, olay gecesi sokaktan gelen bağırma sesiyle uyandığını söyledi.

Camdan baktığında Emrah D'nin sokakta sağa sola koştuğunu gördüğünü anlatan Fehmi İ, "Hemen dışarı çıktım. Kendisiyle konuştuğumda annesini vurduğunu söyledi ve ölmemesi için yardım etmemizi istedi." diye konuştu.

Fehmi İ, eşiyle olayın gerçekleştiği eve gittiğini ve Fatma D'nin yaralı olduğunu dile getirerek, "Kendisine yardım etmeye çalıştık. Daha sonra görevliler geldi. Uzun süre muhtarlık yaptım, bu nedenle sanığı ve ailesini tanırım. Sanık biraz agresif bir çocuktur, bu olaydan 40 gün kadar önce babası ölmüştü." ifadelerini kullandı.

Sanık Emrah D. ise "Annemi hayal sanmıştım. Ateş edince yok olacağını düşündüm. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti konusunda istenilen raporun beklenmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'nde 14 Şubat'ta tüfek sesi gelen eve giden vatandaşlar, Fatma D'yi (64) yaralı bulmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etmiş, annesini öldürdüğü gerekçesiyle Emrah D. tutuklanmıştı.


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