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Aktüel Kocaeli'de 5 gasp şüphelisi yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 5 gasp şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:51:25 -
Kocaeli'de 5 gasp şüphelisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracının önünü kestikleri kişiyi silah zoruyla gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Alikahya Mahallesi'nde aracının önünü kesen kişiler tarafından silah zoruyla aracı ve ziynet eşyalarının gasbedildiğini belirten H.A, polise şikayette bulundu.

Şikayetle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp şüphelileri U.Y, E.T, N.E, M.K. ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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