Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi tanıtıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla kentteki 97 okula robotik kodlama atölyesi kazandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi'nde düzenlenen açılış toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 97 okulda kurduğu 97 adet Robotik Kodlama Atölyesi'nin eğitimin ve ülkenin geleceği anlamında son derece önemli bir eğitim hizmeti olduğunu belirtti.

Vali Yavuz, bu önemli eğitim hizmetini, Cumhuriyetin 97. yılında Kocaelili gençlere kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bakan Selçuk'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Yavuz, şunları belirtti:

"Kocaeli, bilim, sanayi ve teknoloji üssüdür. Kocaeli'ye sadece sanayi şehri tanımlaması eksik bir tanımlama olur çünkü Türkiye'nin dünya ile yarıştığı, rekabet ettiği en önemli şehirlerden birisi Kocaeli'dir. Dolayısıyla burayı bilim, teknoloji ve sanayi şehri olarak tanımlarız. Aynı zamanda bu şehri bir tarih ve kültür şehri olarak tanımlarsak da yanlış bir tanımlama yapmış olmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yüzyılda eğer çok büyük atılım gerçekleştirecekse bu atılımın en önemli şehirlerinden bir tanesi Kocaeli olacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ilimize vermiş oldukları önem ve Kocaeli'nin coğrafi konumuyla tarihteki değeri, doğal liman olarak da nitelendirdiğimiz bu şehir ülkemize ve dünyaya çok önemli katkılar sunacaktır."

- "Cumhuriyetin 97'nci yılına 97 robotik kodlama atölyesi hediye ettik"



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu önemli ve anlamlı günde kendilerinin yanında olan Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki hizmetlerine değinen Büyükakın, bugün lansmanını gerçekleştirdikleri 97 kodlama atölyesinin bundan 10 yıl önce temellerinin atıldığını aktardı.

Büyükakın, 10 yıl önce 6. sınıf öğrencilerine bilgisayar dağıtıldığına işaret ederek, "Daha sonra yapılan çalışmada okulların robotik kodlama atölyesine ihtiyaç duyulduğunu gördük. Bilim Merkezimizde 5 yıldır robotik kodlama atölyesi var. Burası Türkiye'nin en büyük bilim merkezi. Aynı zamanda bir endüstriyel dönüşüm örneği. Burası SEKA'nın binalarından dönüştürülerek yapılan bir merkez." ifadesini kullandı.

Bilim Merkezi'nden bahseden Büyükakın, şunları söyledi:

"Gençlerimiz burada bilim yapmayı öğrendi. Çocuklarımız ve gençlerimiz için burası bilim üreten yer oldu. Cumhuriyetin 97'nci yılına 97 robotik kodlama atölyesi hediye ettik. Teknolojik gelişmeler çok önemli. 1990'lı yıllarda bizler bilgisayarların önemini konuşurken şimdi sanayi 4.0'ı konuşuyoruz. Çocuklarımız için çalışmalara bugünden başlamalıyız. Bu bir seferlik bir çalışma değil, devam edecek bir çalışmadır."

Törene, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bu doğrultuda başlatılan çalışmalarla ilk etapta Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla 97 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı.

Proje sayesinde, 2023'e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak.



