  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Koca Piri Reis Araştırma Gemisi, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:14:36 -
Koca Piri Reis Araştırma Gemisi, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz’de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait olan Koca Piri Reis araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var
Dünya

Rusya Kovid-19 aşısını buldu, ilk sırada Türkiye var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirü..
Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir
Dünya

Hindistan-Çin gerilimi bu kez çok farklı noktaya ulaştı! Silahlar her an patlayabilir, füzeler ateşlenebilir

Asya'da yaşanan gerilim tırmanıyor. Hindistan ile Çin arasında uzun süren sessizlik bu sabah itibariyle bozuldu. Hint yönetimi savaş jetleri..
2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı