Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin "Demo Günü" gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, 2020 yılı boyunca yürüttüğü “Hızlandırma”, “Ön Hızlandırma”, “Kampüs Ön Hızlandırma” ve “Kampüs Derin Teknoloji” programlarında yer alan 18 başarılı girişimi, KWORKS’20 Demo Day’de sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren KWORKS, bu yıl 6. dönemini gerçekleştirdiği hızlandırma programları kapsamında toplam 30 girişim desteklendi.

Pilot proje, ürün tanıtımı, hibe desteği, fatura kesme, kullanıcı sayısını artırma ve tohum öncesi yatırım toplama gibi farklı hedefler içinden iş modellerine ve aşamalarına göre seçtikleri hedeflere odaklanan KWORKS20 girişimleri pandemi sürecinde mücadele ederek ve KWORKS ekibinin desteğiyle somut başarılar elde etti. 7 hızlandırma girişiminin 6’sı program dönemi içerisinde fatura keserek önemli bir başarıya imza attı.

KWORKS’20 Demo Günü’nün ilk oturumunda hızlandırma programına dahil olan Sentinel, RentRovi, Adsbot, Emoty.AI, SmartOpt, ZGN ve Macerita girişimleri sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise KWORKS’20 Ön Hızlandırma, Kampüs Ön Hızlandırma ve Kampüs Derin Teknoloji programlarında yer alan Fetalİst, Actinfly, VulnHero, Iongenics, RTEX, Alloy Additive, Manjo, ParkPilot, Türkçeyaz, Jetlexa ve Simpicy girişimleri olmak üzere toplam 18 başarılı girişim sahne aldı.

KWORKS'20 Demo Günü kapsamında girişimler ayrıca, sunumlar öncesi ve sonrasında çevrimiçi gerçekleşen eşleşme etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal şirketler ile bir araya gelerek iş birliği ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirdi.

KWORKS'20 Demo Günü’nde sunum yapan girişimler şöyle:

"KW0RK’20 Hızlandırma Girişimleri; Sentinel: Fabrikalardaki mevcut kameralar aracılığıyla insana bağlı prosesleri dijitalleştirerek, fabrikaların daha verimli ve güvenli üretim yapmalarını sağlayan yapay zeka temelli video analiz çözümüdür. https://www.sentinelst.com/RentRovi: Konut sahipleri ve kiracılar için uçtan uca; doğrudan, masrafsız ve güvenilir bir deneyim sunan orta ve uzun dönem, konut kiralama uygulamasıdır.



https://www.rentrovi.com/Adsbot: Makine Öğrenmesi ile Google reklam optimizasyonu ve otomasyonu platformudur. https://adsbot.co/ Emoty.AI: Görüntü işleme tabanlı duygu durum analizi, göz takibi ve nabız tespitine yönelik çıktılar sunan, donanım gerektirmeyen yapay zeka destekli nöro teknoloji girişimidir. https://emoty.ai/ SmartOpt: Uçtan uca tedarik zinciri yönetimi için özelleștirilebilen çözümler sağlar; istatistiksel analiz, makine öğrenimi, matematiksel ve istatistiksel modelleme, yapay zekâ ve optimizasyon teknolojilerini kullanarak tedarik zincirinin etkin yönetimine imkân verir. https://www.smartopt.com.tr/ ZGN: Endüstriyel elektrikli araçlara otonom çalışma yeteneği kazandırmaya yönelik giydirilebilir teknolojili ve modüler yapıda otonom kontrol üniteleri geliştiren bir girişimdir. https://www.zgnart.com/

Macerita: 3 boyutlu haritaları, eğitim serileri ve rezervasyon sistemi ile doğayı ve doğa sporlarını keşfetmenizi sağlar. https://www.macerita.com/ KW0RK’20 Ön Hızlandırma Girişimleri (Ön Hızlandırma, Kampüs Ön Hızlandırma, Kampüs Derin Teknoloji) Fetalİst: Gebelik esnasında fetüsün cerrahi gereksinimi olan hastalıklarının teşhisini ve bu teşhisin ailelere aktarımını kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş tanı koyarak tedavi öneren bir yapay zeka çözümüdür.



http://www.fetal.ist/ Actinfly: Endüstriyel ve altyapı tesisleri varlıklarının insan erişiminin zor ve riskli olduğu alanlarında, dron kullanarak daha güvenli, hızlı ve ekonomik muayene çözümleri sunmaktadır. http://www.actinfly.com/ VulnHero: IT altyapısını kendi yöneten kurumlar için güvenlik açıklarını ve yamalarını daha kolay takip edebilmelerine ve daha verimli yönetebilmelerine yardımcı olan SaaS ürünüdür. https://www.vulnhero.com Iongenics: Analiz, kimya ve Ar-Ge laboratuvarlarında hidrojen ile çalışan her türlü cihaz için hidrojen sağlayan patlayıcı tüplere alternatif olarak sudan elektrokimyasal yöntemle yeni bir katalizör teknolojisi kullanarak tehlikesiz bir şekilde hidrojen üreten bir cihaz geliştiren derin teknoloji girişimidir. RTEX: Kumaş artıklarının tekrar kullanımı için tekstil sektöründe yer alan işletmelere, sürdürülebilir ve kazançlı bir sistem sunan dijital tekstil atık yönetim platformudur. https://rtex.se/

Alloy Additive: Kaynak teknolojileri ve yazılımın entegrasyonu ile 3 boyutlu metal yazıcı geliştiren ve oluşturulacak sistem ile büyük boyutlu havacılık metallerinin katmanlı imal edilmesini amaçlayan bir derin teknoloji girişimidir. www.alloyadditive.com Manjo: Restorana gel-al sipariş ve önceden rezervasyon sistemi ile yeni bir müşteri kanalı açan, müşterilerine ise sıra beklemeden, hızlı ve temassız yemek alabilmek için önceden sipariş verme imkanı sunan platformdur.



https://manjo.app/ ParkPilot: Kameralardan aldığı görüntüyü işleyerek, derin öğrenme algoritmalarıyla birleştiren ve bu sayede en uygun park noktasını uygulama kullanıcılarına ileten bir uygulamadır. www.parkpilot.co Türkçeyaz: Kendi geliştirdiği modeller ve algoritmalar çatısı altında doğal dil işleme teknikleri kullanarak, metinlerdeki yazım ve dil bilgisi hatalarının bulunmasına yardımcı olur, Türkçenin dijital ortamlarda doğru, etkin ve anlaşılabilir kullanılmasını sağlar. https://turkceyaz.com/ Jetlexa: Uçtan uca sözleşme yaşam döngüsü yönetimi çözümü, tek bir platformda sözleşme oluşturmayı, işbirliği yapmayı, otomasyonu ve e-imzalamayı kolaylaştırıyor. https://www.jetlexa.com/ Simpicy: Otomat teknolojilerine uzaktan erişim ve yönetim kolaylığı sağlayan IoT tabanlı teknoloji girişimidir. https://www.simpicy.com/"