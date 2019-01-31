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KOBİ’ler için kefalet limiti yükseltildi

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda kefalet limiti azami 12 milyon liradan, 25 milyon liraya çıkarıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:39
KOBİ’ler için kefalet limiti yükseltildi

Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) değişikliğe gidildi. KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda kefalet limiti azami 12 milyon liradan, 25 milyon liraya çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıResmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı; belirli sektör ve yararlanıcı gruplarında uygulanmak üzere kefalet verilen kredilerin vadesini, ana para ödemesiz dönemini belirleyebilecek.

Bakanlık, yararlanıcı türleri için kefalet limitleri ile komisyon tutar veya oranlarını tayin edebilecek.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:39
  1. Kredi Garanti Fonu (KGF)
  2. KOBİ
  3. kefalet limiti
  4. Cumhurbaşkanı kararı
  5. Resmî Gazete
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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