Klozet sağlığa çok zararlı!

Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Dursun Buğra'nın bir röportajında söyledikleri "modern dayatmalar"dan birini çökertti. Meğer, alafranga tuvaletler, yani otururak ihtiyaç giderilen klozetler, sağlıklı değil aksine sağlığa inanılmaz boyutta zararlıymış. Çömelerek ihtiyaç giderme ise en sağlıklı olanı imiş. Prof. Dr. Dursun Buğra, "Alaturka tuvaletler asla eski tip ve modası geçmiş bir tuvalet değildir. Çömelerek yapılabilen tuvaletler şu an için en sağlıklısı" diyor ve ekliyor:

Anatomik olarak çömelerek tuvalet sistemi, bilinen en sağlıklı yöntemdir. Ayrıca yüksek klozetlerde harcanan efor, çömelmenin tam iki katıdır. Bu da günde iki-üç kat daha fazla efor harcamak anlamına geliyor.

67 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; kadınların yüzde 93'ü tuvaletini çömelerek yapmayı tercih ediyor. Ayrıca çömelerek idrar yapılınca, mesanede çok daha az miktarda idrar kalıyor.

61 sağlıklı erkek üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre de; ayakta veya çömelerek idrar yapanların sayısı, oturarak yapanlardan daha fazla.

Kabızlık, hemoroit, prostat ve kolon kanseri

Alaturka tuvaletlerin; hem bağırsaklarımız, hem de hijyen açısından daha sağlıklı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak alafranga tuvalet ile büyüyen yeni nesil bunu bilmiyor. Oysaki çağımızın en önemli hastalıklarından olan kabızlık, hemoroit, kolon kanseri, prostat rahatsızlıkları ve reflü çömelmeye bağlı olarak azalıyor.

28 kişi üzerinde yapılan bir başka çalışmanın sonucuna göre de; oturur durumda tatminkar bir bağırsak boşalması hissi elde etmek için, çömelir durumdakine göre iki-üç kat daha fazla güç harcamak gerekiyor. Bu da ıkınma ve zorlanmanın sebep olabileceği sorunları beraberinde getiriyor.

Dünyadaki insanların üçte ikisi çömelerek tuvaletini yapıyor. Batı toplumlarının aksine; Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi bölgelerde alaturka tuvalet kullanılıyor.

ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMELİYİZ

Çocuklar ilk tuvalet eğitimlerini annelerinden alırlar. Biz küçükken alaturka tuvalet ile büyüdük ama sonrasında alafranga tuvalet modeli ile tanıştık. Ama bizim çocuklarımız yani şimdiki gençler; alaturka ile hiç tanışmadan, direkt alafranga tuvalet alışkanlığıyla büyüdüler.

Anneler eğitim verirken şunu unutmamalı; çocuklar ömür boyu lazımlık üzerinde olmayacaklar. Onlara biraz büyüdüklerinde çömelme de öğretilmeli.

Okullar için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma yapabilir. Nasıl ki obezite ve sağlıklı beslenme için çok ciddi ve güzel çalışmalar yapılıyor ve artık kantinlerde fastfood satılmıyor; tuvaletlerin değişmesi için de bu tarz çalışmalar ortaklaşa yapılabilir.

Hastaneler, okullar ve havalimanları gibi ortak kullanılan yerlerde, alaturka tuvaletlerin daha hijyenik olduğu da zaten bilinen bir gerçek.

ÇÖMELMEK KASIK FITIĞI VE KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Alaturka tuvaletlerde çömelmenin avantajları şunlar; rektum ve kolonun daha hızlı ve daha etkili boşalması; kanserojen maddelerin kolon mukozası ile temasını azaltıyor.

Tuvalette geçirilen zamanın kısalması, hemoroit hastalığı riskini azaltıyor. Alafranga tuvaletlerde kalma süresi kitap ve gazete okuma alışkanlığına bağlı olarak artıyor.

Kasık fıtığını engelliyor. Uylukların, kolona yaptığı baskı, ıkınmayı azaltıyor. Uzun süre oturan, ıkınan ve zorlanan kişilerde karın içi basıncı artıyor. Çömelmek ise bu baskıyı ve reflüyü minimuma indiriyor. Puborektal kasın gevşemesini sağlıyor. Dışkının çıkmasıyla ilgili hastalıkların oluşmasını engelliyor.

Mesane, prostat, uterus, anal kanal gibi organlara giden sinirlerin ıkınma nedeniyle hasar görmesi engelleniyor. Kadını doğuma hazırlıyor. Alaturka tuvalet bacağı ve kalçayı kirli olabilecek bir yüzeye değdirmeyi gerektirmez.

Alaturka tuvalete girince önce sifonu çekin veya su dökün...



İşiniz bittikten sonra bol su ile iyice temizlenin. Bu nokta kadınlar için çok daha önemlidir. Temizliği yaparken arkadan öne değil, önden arkaya doğru yıkamak ve daha sonra nem kalmayacak şekilde iyice kurulamak gerekir. Arkadan öne doğru yapacağınız temizlik, enfeksiyon kapılmasına sebep olabilir. Nemli bırakılması durumunda ise ciddi mantar enfeksiyonları oluşur.

Tuvaletten çıkarken sifon çekilmeli ve hatta ardından her ihtimale karşı su dökülmelidir.

OTURARAK HASTALIK KAPILABİLİR

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için temizlik çok önemli çünkü bu hastalıklar sadece cinsel temasla geçmiyor.



Herhangi bir hastalığı bulunan kişinin kullandığı alafranga tuvaleti kullanan da aynı hastalığa yakalanabilir. Halka açık yerlerde alafranga tuvaletlerden uzak durulmalıdır.