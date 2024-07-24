Klima kullananlar dikkat! Hem sağlığınıza hem ekonominize yarayacak kritik uyarı

Uzmanlara göre klima seçimi kadar bu cihazları doğru şekilde kullanmak da önem arz ediyor. Yaz sıcaklarında evlerin ve iş yerlerinin ayrılmaz parçası klimaların kullanımları sırasında atlanmaması gereken iki ana unsuru vurgulayan uzmanlar, sağlık sorunlarından kaçınmak adına hava üfleme kanatlarının doğrudan olarak insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere gelmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Derece ayarı!

En çok merak edilen konulardan biri olan doğru soğutma ayarı için ise 25-27 C ve ısıtma için ise 20-24 C aralığında bir sıcaklık değeri öneriliyor. Şirket, daha düşük sıcaklıklarda kullanımın yazın hasta ettiğine dair bilginin yanlış bir önyargı olduğunun da altını çizdi.

Filtre temizliğine dikkat!

Klima kullanımında en çok endişe edilen noktalardan biri ev ve iş yerlerine olan maliyeti. Cihazların kullanımı sırasında gerekli verimin alınabilmesindeki anahtar işlemin ısı yüklerinin azaltılması oldu belirtiliyor. Açık kalan odalar gereksiz yere ısı üreterek klimaların daha fazla çalışmasına yol açıyor. Doğrudan güneş ışığını engelleyen perde, panjur ve tente kullanımı ile fazla enerji kullanımını kolaylıkla engellemek mümkün. Klima işletim maliyetinin azaltılmasının etkili yollarından bir diğeri ise termostat ayarı. Termostatta yapılacak basit bir ayarın büyük tasarruf sağlayacağını ifade eden uzmanlar, soğutmada 1°C veya daha fazlasına yükselterek ve ısıtmada ise 2°C veya daha fazla düşürerek mevsimlik yüzde 10'a varan enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu ifade ediyor. Klimada tasarruf sağlamada ve sağlığı korumada en önemli nokta ise filtre temizliği. Filtrelerin iki haftada bir kontrol edilmesi ve düzenli temizlenmesi gerektiği konusunda uyarı yapılıyor. Kirli filtrelerin soğutma ve ısıtma verimliliğini azaltarak cep ekonomisine fazladan yük olabileceği vurgulanıyor.