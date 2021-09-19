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Dünya KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine daldı
Dünya

KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine daldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 19:04:00 -
KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine daldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.

Başkent Lefkoşa'da bir araç, Cumhuriyet Meclisi yakınlarında kontrolden çıktı. Cumhuriyet Meclisi'nin kapısını kırarak içeri giren araç, bahçede durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Meclis kapısı tamamen kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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