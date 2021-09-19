KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine daldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.
Başkent Lefkoşa'da bir araç, Cumhuriyet Meclisi yakınlarında kontrolden çıktı. Cumhuriyet Meclisi'nin kapısını kırarak içeri giren araç, bahçede durdu.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Meclis kapısı tamamen kırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.