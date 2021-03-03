  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KKTC'de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi'nde büyük yangın
Gündem

KKTC'de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi'nde büyük yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde bulunan St. Hilarion bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında tarihi kalenin orta kısmında bulunan kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 20:05:00 -
KKTC'de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi'nde büyük yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentindeki tarihi St. Hilarion Kalesi'nin çevresine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. St. Hilarion Kalesi'nin olduğu dağlık bölgeden yükselen alevler ülkede turizmin başkenti olan Girne kentinde de göründü.

KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldiği bildirildi.Yangına polis, itfaiye ve askeri personelin müdahale ettiği kaydedildi.Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

 St. Hilarion Kalesi'nin tarihçesi

Kıbrıs halkını olası göç akınlarına karşı korumak ve muhtemel sardırılara karşı uyarmak amacıyla inşa edilmiştir. Denizden 700 metre yükseklikte oldukça sarp iki tepe üzerine kurulan Kale Deniz seviyesinden 700 metre yüksekte oldukça sarp iki tepe üzerinde yer alan kaleye 10.yy'da bir manastır ve kilise de eklenmiştir. Kalenin kesin yapılma tarihi bilinmemekle birlikte. M.S. 11. yüzyılda Bizanslar tarafından gözetleme kulesi olarak yapıldığı sanılmaktadır.Kale, bugünkü adını Kıbrıs'a göç eden ve ömrünün son yıllarını burada ibadetle geçiren bir keşişten almıştır. İlk temel taşlarında Orta Çağ kalıntıları bulunduğu Kale'de Lüzinyanlar döneminde odalarda mimari değişikliklerin yapılarak son halinin günümüze kadar gelmiş olabileceğini 1988 yılında adayı ziyaret eden belgesel yönetmeni Tekin Gün Saint Hilarion Kalesi makale yazısında geçmektedir.Bizans döneminde onarımdan geçen kale, 1489 yılında Venedikliler'in adayı ele geçirmesiyle boşaltılmış ve kaderine terk edilmiştir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin dediği oluyor! Mısır gözünü açtı
Gündem

Türkiye'nin dediği oluyor! Mısır gözünü açtı

Kahire, 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesinden çıktı. Atina’yı, “Mısır, Türkiye ile anlaşıyor” korkusu sardı. Ankara’nın “yok” ..
Oğuzhan Asiltürk: Bazı siyasiler yanlış yapıyor
Gündem

Oğuzhan Asiltürk: Bazı siyasiler yanlış yapıyor

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AK Parti'nin yeni seçilen İ..
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay