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Aktüel KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu
Aktüel

KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:42:02 -
KKTC'de Başbakan Saner, UBP'nin Genel Başkanı oldu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı oldu.

UBP'nin 12. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Başbakan ve UBP Genel Başkan Vekili Saner, UBP Genel Başkanı oldu.

Kurultay'da divan başkanı Zorlu Töre, tek aday olan Ersan Saner'in UBP Genel Başkanı olduğunu ilan etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, şahsına gösterilen güven ve verilen destek için teşekkür etti.

Saner, "Biz çok ama çok büyük bir aileyiz. Sevdamız birdir, yolumuz ulvidir, hedefimiz aynıdır, bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlığında olanlarız, Türk milletinin kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyanlarız. Bizler, Türkiye'yi Anavatan bilen, Türkiye'nin bizler için öneminin bilincinde olan, Türkiye ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmeyi görev sayanlarız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını atlatabilmek için tüm dünyada aşı uygulanması sürecine geçilmek üzere olduğunu kaydeden Saner, Anavatan Türkiye'nin büyük desteği ve KKTC'ye sağlayacağı 300 bin aşı ile en kısa zamanda bu sürece dahil olacaklarını söyledi.

- "Ankara'dan destek isteyeceğim"

Saner, yakın zamanda bir Ankara ziyareti olacağına işaret ederek, "Ankara'dan hem oluşan bütçe açığımız hem de sektörlerimizin ayakta kalması, sıkıntılarının aşılması ve altyapı çalışmalarımızın tamamlanabilmesi, salgın sonrası döneme hazırlanabilmemiz için destek isteyeceğim. Bir kere şunu belirtmek isterim ki Anavatan Türkiye'nin yardım ve desteği olmadan bu krizi atlatmamız mümkün değildir. İyi ki Anavatanımız vardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a bir kez daha buradan, KKTC'nin sorunlarının aşılması için gösterdikleri anlayış ve destekleri için yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KKTC'de Saner'in Başbakanı olduğu UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kısa bir süre önce kurulurken, dün Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı.

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