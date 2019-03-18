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KKTC’de 18 Mart Şehitleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:07
KKTC’de 18 Mart Şehitleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla şehitler anıldı


KKTC’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ile Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.


18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni’nde anıta protokol sırasına göre çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde bayraklar göndere çekildi.


Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şehitlik özel defterinin imzalanması, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağın Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi’ne verilmesi ve şehitliğin gezilmesiyle son buldu.


Şehitler Haftası nedeniyle Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği, Gazimağusa Çanakkale Şehitliği, Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği, Güzelyurt Atatürk Anıtı, İskele Larnaka Şehitleri Anıtı, Lefke, Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde törenler düzenlendi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:07
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