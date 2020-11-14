KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, ülkesinin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutladı:

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Mendeli, mesajında, Kıbrıs Türk halkı için KKTC'nin kuruluşunun bir dönüm noktası olduğunu, bunun 37. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kuruluşla, Kıbrıs'taki haklarının teminat altına alındığını aktaran Mendeli, "Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Mendeli, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin meşru çıkarlarından taviz verilmeyeceğini bildirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her platformda dile getirildiği gibi ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Kıbrıs Türk halkının kimsenin toprağında ya da yer altı ve yer üstü kaynaklarında gözü yoktur, olmamıştır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken, Rum tarafı adanın tek sahibi olduğu yanılmasıyla bugüne kadar hiçbir öneriyi kabul etmemiştir. Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki ne ana vatanımız ne de Kıbrıs Türk halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir."

Türkiye'nin, her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirten Mendeli, şunları kaydetti:

"KKTC, yaşamı tehdit eden, hayatı durma noktasına getiren pandemi salgınındaki mücadelesinde, ana vatanımızın desteğiyle birçok ülkeden çok daha hızlı şekilde yeni normale dönüyor. Normalleşmeyle birlikte özellikle turizm sektörünün yeniden kapılarını açması, üretimin canlanması ve yüz yüze eğitime geçilmesiyle ülkemiz ekonomisinde bir toparlanma yaşanacaktır. İnanıyoruz ki turizm ve eğitim gibi potansiyeli yüksek alanlarda markalaşarak, daha çok çalışarak ve üreterek parlayan bir KKTC olacağız. Maraş'ın tamamının açıldığı, ülkemizin Akdeniz'de önemli bir cazibe merkezi olduğu, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz hidrokarbon aramalarının başarıyla tamamlandığı ve ekonomimizin hızla büyüdüğü bir ülke olacağız."



