KKTC Dışişleri'nden, Rum Dışişleri'nin "Dünya İnsan Hakları Günü" açıklamasına tepki:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığınca "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yapılan açıklamaya tepki göstererek, Türkiye'yi de mesnetsiz iddialarla suçlayan açıklamayı kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığının "10 Aralık Dünya İnsan Hakları" günü dolayısıyla yayımladığı açıklamaya tepki gösterildi.

Açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin bir yandan her alanda Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ihlal ettiği, diğer yandan yaptığı küstah açıklamalarla uluslararası kamuoyunu yanıltma çabalarına devam ettiği belirtildi.

1950'li yılların ortasından itibaren Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlama emelleriyle EOKA terör örgütü aracılığıyla Ada'yı "kan gölüne" çeviren Kıbrıs Rum liderliğinin bu amacına ulaşmak için her türlü şiddete başvurduğu vurgulanan açıklamada, GKRY'nin 1960 ortaklık Cumhuriyetinden Kıbrıs Türklerini attığı ve Aralık 1963'te başlattığı terör eylemleriyle 11 yıl en temel insan hakkı olan yaşam hakkına saldırarak, Kıbrıs Türk halkını Ada'dan yok etmeye çalıştığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkının destansı direnişine ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından özgürlüğüne kavuştuğuna dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türklerinin 1983'te devletine kavuştuğu ve bu baskılara asla boyun eğmeyeceğinin bir kez daha kanıtlandığı vurgulandı.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum liderliği, silahla yapamadığını, gasbettikleri devlet ve statüyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk halkını her alanda engellemeyi varlık sebebi haline getiren ilgili Rum bakanlığı, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gençlerimizin, çocuklarımızın engellenmesi için var gücüyle çalışmayı ilke edinmiştir. İnsan hakları ihlali görünmek isteniyorsa, bu faaliyetlere açık şekilde bakılmalıdır."

- "Küstah ve cüretkar açıklamayı bir kez daha esefle kınarız"

Kıbrıs Türk halkının, Rumların çaba ve baskılarına asla boyun eğmeyeceği belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yaşamın her alanında evrensel insan haklarını çekinmeden çiğneyerek izole etmeye çalışan bu anlayışın asla emellerine ulaşamayacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Adası'nda insan haklarını ihlal eden bir taraf varsa o da Rum liderliğidir. Bu gerçeği her an yaşayan sadece biz değil, yakın ve geçmiş tarih de çok iyi tarif etmektedir. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Günü'nde yayınlamış olduğu ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ni mesnetsiz iddialarla suçlayan küstah ve cüretkar açıklamasını bir kez daha esefle kınarız."