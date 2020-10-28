  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

Ersin Tatar: - "Bu dönemde, anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin çok daha yoğunlaştığı ve daha çok iş birliğiyle KKTC'nin daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar fevkalade önemlidir" - Murat Kurum: - "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının 50 yıllık mücadelesinde her zaman yanında yer aldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:14:38 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u kabul etti

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Kurum'u başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında konuk etti. Görüşmeye KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, yapılan bu ziyareti çok önemsediğini kaydetti.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Tatar, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Kasım'da KKTC'yi ziyaretinin gündeme geldiğini ve 15 Kasım'ın KKTC'nin de kuruluş yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Tatar, 15 Kasım'da KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılacağını ve Kapalı Maraş'ı da ziyaret edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu dönemde, anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin çok daha yoğunlaştığı ve daha çok iş birliğiyle KKTC'nin daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar fevkalade önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla sizlerin bu çalışmalar, Türkiye'nin çevrecilik ve şehircilik anlamında gösterdiği büyük başarılar inşallah KKTC'de de hayırlı işlere vesile olur." dedi.

Gelişen ve kalkınan KKTC'nin çok daha iyi günlere gideceğinden hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydeden Tatar, KKTC'nin doğası, tarihi, kültürü ve potansiyelinin çok daha iyi bir gelecek vadettiğini söyledi.

- "Maraş, geçmişte Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biriydi"

Bakan Kurum, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tatar'a görevinde başarılar diledi.

KKTC'nin bugünden daha güçlü olacağını belirten Kurum, "Biz, ülkemizde hep 'güçlü şehirler, güçlü Türkiye' diyoruz. KKTC'nin güçlü olması hem KKTC'yi hem de Türkiye'yi mutlu edecektir." dedi.

Kurum, ziyaret öncesinde kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tatar'ın gösterdiği irade sonucu bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, "Maraş bölgesi, geçmişte Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biriydi." dedi.

Maraş'ın açılmasıyla birlikte oradaki kamu alanlarında çevre düzenlemelerinin yapılacağını belirten Kurum, bununla birlikte Maraş'ın özgürlüğünün perçinleneceğini söyledi.

Kurum, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının 50 yıllık mücadelesinde her zaman yanında yer aldık. O haklı mücadelenin biz de Türkiye olarak, savunucusu olduk. Sizinle başlayan dönemde inşallah bu haklı mücadelede elde edeceğimiz Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü, iki ayrı devlet anlayışıyla bölgedeki süreci yöneteceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye olarak yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşm..
Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!
Gündem

Türkiye’ye şimdi de terör tezgahı!

Finansal darbe girişimleri, döviz manipülasyonları, yaptırım kararları ve askeri güç gösterileriyle Türkiye’yi zafer yürüyüşünden vazgeçirem..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay