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KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, “Avrupa Birliği, Rumun yanında yer almakla Kıbrıs konusunun çözümüne destek değil köstek oluyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:52:28 -
KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, “Avrupa Birliği, Rumun yanında yer almakla Kıbrıs konusunun çözümüne destek değil köstek oluyor” dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin yaptıkları ortak açıklamaya tepki gösterdi. Tatar, “Korona virüs konusunda başarısız olan, üyelerinin dağılması, perişan olması karşısında etkisiz kalan Avrupa Birliği, bunun giderilmesi için yoğun çaba içine gireceğine, klasik tarihsel hatasını sürdürerek Rum yanlısı tutum ortaya koymaya devam ediyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının son yaptıkları ortak açıklama da bundan öncekiler gibi Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını görmezden gelen bir anlayışla kaleme alınmıştır” dedi.


AB ve Rumların iddialarının aksine, Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arayışlarını sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, “Dolayısıyla kimsenin bunu eleştirme veya engelleme hakkı yoktur. Bu konuda uzlaşmacı olan işbirliği öneren Türk tarafı, Kıbrıs Türk halkının haklarını çiğneyerek tek yanlı hareketlerde bulunan ise Rum tarafıdır. Türk tarafının hidrokarbon aramaları konusunda defalarca özel bir komite kurularak işbirliği yapılması çağrısında bulunduğunu, bunun Kıbrıs konusunun bütünlüklü çözümüne de katkı sağlayacağına dikkat çektiğini göz ardı eden Avrupa Birliği, Rumun yanında yer almakla Kıbrıs konusunun çözümüne destek değil köstek oluyor. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Rumlara Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yapmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunacak yerde Türkiye’ye çağrıda bulunması boşuna uğraştır. Avrupa Birliği ne derse desin biz doğru bildiğimiz yolda ilerleyecek halkımızın meşru haklarını koruyacağız” diye konuştu.

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