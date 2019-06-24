Kızılyıldız, Bursaspor forması giyen Stephane Badji'ye talip oldu!
Sırp takımlarından Kızılyıldız, Bursaspor'da top koşturan Stephane Badji'ye talip olduğu öğrenildi.24 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
Yeniakit.com.tr - Sırp takımlarından Kızılyıldız, Bursaspor'da forma giyen Stephane Badji'yi gündemine aldı. Kızılyıldız kulübünün tecrübeli futbolcu için 700 bin Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Senegalli futbolcunun Bursaspor ile 2021 yılına kadar sözlşemesi bulunuyor.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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