0553 313 94 23

Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow’da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam’ı ve ülkemizi temsil edecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow’da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam’ı ve ülkemizi temsil edecek.


Müsabakalarda görev yapacak Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü, aynı zamanda U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, yaptığı açıklamada Kızılcahamam’ın güreşin ve milli takımların merkezi olduğunu hatırlatarak, kampın çok verimli geçtiğini, milli takımımızın Polonya’da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inandığını, madalyalarla İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinleteceklerini söyledi.


Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı’nda, 38 Kg Abdullah Top, 41 Kg Uğurcan Şahin, 44 Kg Metehan Yaprak, 48 Kg Emirhan Gizir, 52 Kg Barış Ünsal, 57 Kg Cengizhan Ramazan Doğan, 62 Kg Yusuf Tatlıdil, 68 Kg Murat Doğan, 75 Kg Batuhan Uzun, 85 Kg Rıfat Eren Gıdak mücadele edecek.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Polonya Krakow’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda güreşçilere ve antrenörlere başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahta Belediyesi ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı
    1. Kahta Belediyesi ilaçlama..
    2. Beyazgül çocuk trafik eğitim parkını..
    3. "Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT..
    4. Adana merkezli terör operasyonu..
    5. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    6. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    7. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    8. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    9. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. Kan bağışçılarına plaket
    12. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    13. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    14. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    15. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    16. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    17. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    18. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    19. Çorum’dan kısa kısa
    20. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin..
    21. Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret
    22. Valilik ile belediye arasında..
    23. Bursa iş dünyasından BTSO Mutfak..
    24. Isparta Belediyesi’nden Hızırbey ve..
    25. Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs..
    26. Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın..
    27. Manisa’da fuhuş operasyonu: 2’si..
    28. Sultangazi’de caddeler yenilenerek..
    29. Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar..
    30. Vali Çağatay’dan JÖH timine başarı..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı