  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazın ortasında olmasa yutturacaktı! Ayşe Arman’ın palavrası pes dedirtti

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken şok açıklama: Türkiye'ye nötron bombası ile saldırı düzenlendi

Kemal Kılıçdaroğlu seçim erteleme fikriyle ilgili tavrını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş deprem açıklaması

Ünlü isimlerden minik depremzedelere moral desteği

198 saat sonra kurtarıldılar: Bakın nasıl hayatta kalmışlar! "Onu kullandık, kurtulacağımızı biliyordum"

Depremzede ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken anlar: Burada vakit harcamayın

Real Madrid Türkiye için yardım maçı düzenleyecek: Geliri depremzedelere gidecek

Kahramanmaraş depremi sonrası yalan haber sayısına herkes şaşkın! Fahrettin Altun o rakamı böyle duyurdu

Gözleri yaşartan görüntüler... 198.saatte enkazdan Türkiye'ye el salladı
Aktüel Kızılay’ın AFAD için çadır üretimi tüm hızıyla sürüyor
Aktüel

Kızılay’ın AFAD için çadır üretimi tüm hızıyla sürüyor

Kızılay’ın Ankara ve Erzincan’da bulunan çadır üretim fabrikalarında deprem bölgesi için mesai tüm hızıyla sürüyor. Kızılay yaklaşık 550 işçi ile her gün 500’e yakın çadır üreterek afet bölgesinde AFAD emrine gönderiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:51:00 -
Kızılay’ın AFAD için çadır üretimi tüm hızıyla sürüyor

Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki AFAD’ın koordinasyonunda yürütülen barınma ihtiyacının giderilmesine destek olmak için atölye ve fabrikalarında AFAD çadırlarının üretimini gece gündüz sürdürüyor. 16,5 m2 olarak üretilen çadırlar kış şartlarına uygun olarak çift katmanlı olarak imal ediliyor. Zemin ve tavan su itme özellikli PVC materyalden üretilirken, iç katmanda ise keçe kullanılıyor. Ebeveyn alanı ve çocuk alanı olmak üzere iki bölmeden oluşan çadırların girişinde, mutfak olarak kullanılan ve soba kurmaya da uygun bir alan yer alıyor. Kızılay, Ankara ve Erzincan’da bulunun fabrikalarında yaklaşık 550 çalışanıyla her gün 500 çadır üreterek afet bölgesinde AFAD kullanımına sevk ediyor.

Beslenme hizmetleri yaygınlaştırılıyor

Türkiye Afet Müdahale Planına göre sektörün ana sorumlusu olan Kızılay koordinasyonunda yürütülen beslenme hizmetleri ise yaygınlaşarak sürüyor. Kızılay koordinasyonunda, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan beslenme grubu, bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı sevk etti.

Afet bölgesinde 16.208.638 sıcak yemek, 3.648.010 çorba, 13.295.356 su, 18.909.911 ekmek, 9.506.375 ikramlık malzeme, 1.787.341 içecek dağıtımı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23