Kızıl hastalığı daha çok çocuklarda görülüyor!

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Genellikle çocuklarda görülen kızıl hastalığı, sıklıkla 3-7 yaş aralığında görülmektedir. Bakteriyel enfeksiyon hastalıklarından biri olan kızıl hastalığı, ateş ve döküntüye neden olmaktadır. Kızıl hastalığı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer alırken streptokok adı verilen yuvarlak ve zincir şeklindeki mikrop nedeniyle ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Genellikle kış aylarında gözlemlenen kızıl hastalığı, birçok kişi tarafından alerjik hastalıklar ile karıştırılmaktadır. Alerjik bir hastalık olmamakla birlikte yaklaşık 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak hastalığın iyileşmesinin ardından vücudun bazı yerlerinde şişlikler meydana gelirken böbrek bozuklukları da söz konusu olabilir.

Bademciklere yerleşen mikrop iltihaplanmaya neden olarak tüm vücudun bu enfeksiyondan etkilenmesine sebebiyet verir. Hastanın boğaz ve bademciklerinde yayılma gösteren kızıl hastalığı, havada asılı kalan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilir.

KIZIL HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Önceleri hastalığın kesin nedeni henüz bilinmezken son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda üst solunum yollarına yerleşen mikrop nedeniyle hastalığın meydana geldiği belirtilmiştir. Streptokok adı verilen küçük, yuvarlak ve zincir şeklin olan mikrop, boğaz ve bademciklere yayılarak kızıl hastalığına neden olur.

Hapşırma ve konuşma ile havada asılı kalan damlacıkları, hastalığın kişiden kişiye kolayca bulaşmasına sebebiyet verir. İlk önce bademciklere yerleşen mikroplar iltihaplanmaya neden olur ve salgıladığı zehiri tüm vücuda göndererek hastalığın ortaya çıkmasına yol açar. Ancak bazı kişiler kızıl hastalığına karşı özel bir direnç gösterirken bazıları ise kızıl hastalığına karşı oldukça yatkın bir bünyeye sahiptirler.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızıl hastalığının belirtileri öncelikle titreme ile başlar. Mikrobun vücuda girmesinden yaklaşık 3-4 gün sonra belirti vermeye başlayan kızıl hastalığı, titremenin ardından ateş, bademcik şişmesi, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve ciltte görülen döküntülerle belirti vermeye devam eder.

Kısa sürede tüm vücuda yayılan kızarıklıklar, yüz, kol, göğüs, sırt ve bacaklarda yaygın olarak görülür. Yaklaşık bir hafta boyunca etkisini koruyan kızarıklıklar bir hafta sonra yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlar. Lekelerin azalmasıyla birlikte yüksek ateşte etkisini yitirmeye ve düşmeye başlar. Ülkemizin iklim koşullarına bağlı olarak genellikle hafif seyirli devam eden kızıl hastalığı tedavi edilmemesi durumunda 1-2 hafta içinde iyileşme gösterir.

Kızıl hastalığının başlıca belirtileri;

Ateş

Kusma

Döküntü (yüz, koltuk altı ve kasık bölgelerinde)

Baş ve boğaz ağrısı

Karın ağrısı

Yutma güçlüğü

Titreme

Halsizlik

Kaşıntı

Dilde görülen beyazlaşmanın ardından kırmızılaşma

Deride kabuklaşma sonrası soyulma

Boyun tutulması