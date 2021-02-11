Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı! Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilanda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi olarak KPSS şartı olmadan 12 personel alınacağını bildirdi. İşte, “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı ne zaman, genel şartlar nelerdir ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımına nasıl başvurulur” sorularının cevabı…

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personel alımı ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladığı 2 farklı ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere KPSS şartsız personel alımı yapılacak. Başvurular en geç 12 Şubat 2021 tarihine kadar İŞKUR’un resmi internet sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Büro memuru alımı için başvuru şartları nelerdir?

Kıyı Emniyetine toplam da 10 büro personel alımı yapılacak. Personel alımları için başvuru şartları şunlardır…

Herhangi bir bölümden lisans mezunu olmak.

Bilgisayar teknolojisi teknikeri alımı için başvuru şartları nelerdir?

Meslek Yüksek Okullarının Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mobil Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü bölümlerinden birinden ön lisans seviyesinde diploma sahibi olmak.

Başvuru için genel şartlar nelerdir?

Konusu ile ilgili tüzüğe hakim olmak.

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve yükümlülük alabilmek.

Ms Office programlarını kullanabilmek.

Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından girmemiş olmak.

Açıklama...

Başvuru yapan adaylardan, sınav sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili tüzük gereğince uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma koşulları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday engelli açığımızın bulunduğu İstanbul ilindeki işyerlerimizde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

İşe alım sürecinde ve/veya işe yerleştirilme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu işlemler karşısında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün adli ve idari işlem yapma hakkı saklı olacaktır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü büro memuru alımı için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873077&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873077&isyeriTuru=Kamu sitesine giriş yaparak başvurabilirsiniz.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bilgisayar teknikeri alımı için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873758&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005873758&isyeriTuru=Kamu sitesine giriş yaparak başvurabilirsiniz.