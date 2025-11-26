Kitap kültürü gelişen toplumların en büyük gücüdür

Niğde akit

Açılış konuşmasında kitap kültürünü merkeze alan önemli mesajlar veren Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, kitapların bilgiye, kültüre ve hikmete erişimde toplumların en temel kaynağı olduğunu vurguladı.

Vali Çelik, okuma kültürünün gelişmiş toplumların en belirleyici unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti “Uluslararası veriler gösteriyor ki okuma süreleri ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında güçlü bir bağ var. Türkiye’de kişi başı yıllık 130 saat olan okuma süresinin artması, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Niğde’de Kitapla Kurulan Bağ Güçleniyor. Hemşehrilerimizin kitaba yönelmesi, şehrimizin kültürel geleceği açısından umut verici.”