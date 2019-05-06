Kıssalar/menkıbeler! ‘Selam’ ile ‘günaydın’ arasındaki fark ne?
Hocaya sormuşlar "günaydın ile selamün aleyküm arasındaki fark nedir?" diye...06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
Selam, Allah'ın ismidir; selam, berekettir...
Hocaya sormuşlar: Hocam günaydın ile selamün aleyküm arasında ne fark var?
Hoca: “Günaydın sadece hava raporudur. Havanın aydınlık olduğunu anlatır. Selamün aleyküme gelince; Selam Allah’ın ismidir. Allah’ın Selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, meleklerin duaları, istiğfarları, Peygamberlerin, Allah dostlarının, müminlerin duaları, istiğfarları üzerinize olsun, Allah sizi cennetine alsın demektir.”
YORUM YAZ