Kıssalar/menkıbeler! ‘Selam’ ile ‘günaydın’ arasındaki fark ne? Hocaya sormuşlar "günaydın ile selamün aleyküm arasındaki fark nedir?" diye...

Selam, Allah'ın ismidir; selam, berekettir... Hocaya sormuşlar: Hocam günaydın ile selamün aleyküm arasında ne fark var? Hoca: “Günaydın sadece hava raporudur. Havanın aydınlık olduğunu anlatır. Selamün aleyküme gelince; Selam Allah’ın ismidir. Allah’ın Selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, meleklerin duaları, istiğfarları, Peygamberlerin, Allah dostlarının, müminlerin duaları, istiğfarları üzerinize olsun, Allah sizi cennetine alsın demektir.”

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