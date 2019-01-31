Kısmi süreyle çalışan öğrenci sağlık primi ödemez

Soru: Ben emekli babamın üzerinden sağlık hizmeti alıyorum. Bir markette sadece hafta sonları sigortalı çalışırsam sağlık primi ödemem gerekir mi? Recep K.

Cevap: Daha önce kısmi süreli iş sözleşmesiyle ayda 30 günden az çalışanlar 30 günden eksik kalan süreler için gelir testine girmekte, kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden çok çıkarsa eksik kalan günler için genel sağlık primi ödemekle yükümlü tutulmaktaydı. Bu uygulama vatandaşlarımız tarafından çok eleştirildi. Bunun üzerine Hükümetimiz yasal bir düzenleme yaptı. Buna göre, kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, eşinden-çocuğundan-annesinden-babasından sağlık yardımı alabilen kişiyse artık sağlık primi ödemeyecek.