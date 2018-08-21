Kışlık kavurma tarifi

Kavurma, kuşbaşı biçiminde doğranarak tencerede pişirildikten sonra kendi yağıyla kızartılıp ilerde yemeklerde kullanılmak üzere saklanan ettir. Kavurmayı tüm yıl boyunca sofradan eksik etmek istemiyorsanız kışlık hazırlayabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen kavurma için kurban eti kullanılabilir.

MALZEMELER

3 kg kuşbaşı et

200 gr kuyruk yağ

1 yemek kaşığı tuz

KIŞLIK KAVURMA YAPILIŞI

Kavurma için ilk önce etleri kuşbaşı ince ince doğrayın. Tencereye ince doğranmış kuyruk yağını koyup eritin.

Eriyen yağa kuşbaşı doğradığınız etleri de ekleyip etleri kavurun.

Etleri kısık ateşte bir saat pişirin. Bu arada tuz da katın.

Pişirdiğiniz kavurmaları başka bir tencereye alın ve tahta kaşıkla bastırarak etleri sıkıştırın.

Daha sonra etlerin soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra etleri tencereden çıkarıp buzdolabı poşetine aktararak dondurucuda saklayın.

KAVURMA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Etin çok iyi yıkanması, iyice süzdürülmesi gerekir.

Kavurma eti, kendi yağında kavrulmalıdır.

Kavurma yüksek ateşte yapılır çünkü kısık ateş etin sulanmasına yol açar.

Tuz ve karabiber, etler iyice piştikten sonra katılır.

Eğer kurban eti kullanacaksanız kurban etinin iyi dinlendirildiğinden emin olmalısınız. Kesilen et muhakkak 24 saat dinlendirilmelidir.

Et parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz yerde 5-6 saat dinlendirilmelidir. Bu aşamada etin üstünü örtmeyin. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplarda buzdolabında 3-4 gün, -18 derece dondurucuda ise 6 aya kadar saklanabilir.

Afiyet olsun.