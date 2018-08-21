THY - Trabzon
0553 313 94 23

Kışlık kavurma tarifi

Kışlık kavrulma nasıl yapılır? İşte kışlık kavurna için yapmanız gerekenler...

21 Ağustos 2018 Salı 21:56
Kışlık kavurma tarifi

Kavurma, kuşbaşı biçiminde doğranarak tencerede pişirildikten sonra kendi yağıyla kızartılıp ilerde yemeklerde kullanılmak üzere saklanan ettir. Kavurmayı tüm yıl boyunca sofradan eksik etmek istemiyorsanız kışlık hazırlayabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen kavurma için kurban eti kullanılabilir.

MALZEMELER

3 kg kuşbaşı et

200 gr kuyruk yağ

1 yemek kaşığı tuz

KIŞLIK KAVURMA YAPILIŞI

Kavurma için ilk önce etleri kuşbaşı ince ince doğrayın. Tencereye ince doğranmış kuyruk yağını koyup eritin.

Eriyen yağa kuşbaşı doğradığınız etleri de ekleyip etleri kavurun.

Etleri kısık ateşte bir saat pişirin. Bu arada tuz da katın.

Pişirdiğiniz kavurmaları başka bir tencereye alın ve tahta kaşıkla bastırarak etleri sıkıştırın.

Daha sonra etlerin soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra etleri tencereden çıkarıp buzdolabı poşetine aktararak dondurucuda saklayın.

KAVURMA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Etin çok iyi yıkanması, iyice süzdürülmesi gerekir.

Kavurma eti, kendi yağında kavrulmalıdır.

Kavurma yüksek ateşte yapılır çünkü kısık ateş etin sulanmasına yol açar.

Tuz ve karabiber, etler iyice piştikten sonra katılır.

Eğer kurban eti kullanacaksanız kurban etinin iyi dinlendirildiğinden emin olmalısınız. Kesilen et muhakkak 24 saat dinlendirilmelidir.

Et parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz yerde 5-6 saat dinlendirilmelidir. Bu aşamada etin üstünü örtmeyin. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplarda buzdolabında 3-4 gün, -18 derece dondurucuda ise 6 aya kadar saklanabilir.

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 21:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    1. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    2. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    3. Trabzon'da orman yangını!
    4. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    5. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    6. Mangal ateşi 4 evi yaktı!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman..
    8. Yaz aylarında alerji hastaları nelere..
    9. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    10. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    11. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    12. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    13. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    14. Kas ağrılarına dikkat!
    15. Kışlık kavurma tarifi
    16. Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak..
    17. Rusya ile Ürdün arasında kritik görüşme
    18. İtalya'dan sığınmacılara onay yok!
    19. TSK duyurdu! 2 terörist öldürüldü
    20. Kamboçya'da sel faciası! 18 kişi..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin