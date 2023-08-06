Kışlık acı sos: sırrı çözüldü! Yazın ortasında artık yapabileceğiniz işte bu kolay tarif!
Acı severler için harika bir lezzet. Antioksidan, c vitamini deposu ve iştah açıcı. O kadar iştah açıcı ki kış gelmeden bitireceksiniz. İster kahvaltı da, ister yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Kolayca bitirebileceğiniz tarif edilemez mutluluk yaşayız. Bu tarif sizi şok edecek.
Kışlık Acı Sos Tarifi İçin Malzemeler
2 kilo bursa domatesi
Yarım kilo kırmızı kapya biber
100 gram acı süs biberi
150 gram tatlı kıl biber
15 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı tuz
1 büyük çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağından bir parmak fazla elma sirkesi (üzüm de olabilir)
Kışlık Acı Sos Tarifi Nasıl Yapılır?
Önce domateslerin kabuklarını soyup robotta çekelim ve kaynaması için ocağa alalım yaklaşık 30-40 dk. Kaynatalım.
Kırmızı biberleri temizleyip robotta çekelim.
Yeşil biberleri ve sarımsakları da robotta çekelim.
Maydanozları ince ince doğrayalım.
Domateslerimiz kaynadıktan sonra biberleri, sarımsakları, tuzu, zeytinyağını ve sirkeyi üzerine dökelim, karıştıralım.
Suyunu çekene kadar yaklaşık 25-30 dk daha kaynatalım ve ocaktan almadan önce maydanozları da ilave edip tekrar karıştıralım.
Sıcak sıcak kavanozlara boşaltıp ağızlarını temiz kapaklarla sıkıca kapatalım ve ters çevirip, bir gün bekletip serin bir yerde muhafaza edelim.
Afiyet olsun
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