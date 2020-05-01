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Aktüel

Kısıtlamanın ilk dakikalarında sokakta olan vatandaşlar polis tarafından evlerine gönderildi

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren Antalya sokakları sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 03:10:10 -
Kısıtlamanın ilk dakikalarında sokakta olan vatandaşlar polis tarafından evlerine gönderildi

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren Antalya sokakları sessizliğe büründü. Kısıtlamanın ilk dakikalarına sokakta yakalanan bazı araç sürücüleri ve yayalar polis tarafından uyarılarak velerine gönderildi.


Yeni tip Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanmak üzere “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” yayınlandı. 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı illerden Antalya’da, kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren kent sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren cadde, sokak ve kavşaklarda polis ekipleri devriye gezdi, kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kısıtlamaya dışarıda yakalanan araç sürücüleri ile yayaları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.


İlerleyen dakikalarda ise kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı’nda araç ve yaya trafiğinin olmadığı gözlendi.

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