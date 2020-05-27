Kısıtlamanın ardından hayat normale döndü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ülke genelinde olduğu gibi yeni tip Korona virüs (kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesinden itibaren başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 24.00’te sona erdi. 96 saatlik kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Merzifon’da sabah saatlerinde esnaflar kepenk açtı, evlerinden çıkan Merzifonlular işlerine gitti ve trafik akışı ise normal seyrine döndü.

Evlerinden çıkan vatandaşlar, banka ve ATM’lerin önünde yoğunluk oluşturdu. Emniyet güçleri de, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini devam ettirdi. Ekipler, vatandaşları maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.