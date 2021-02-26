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Gündem Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona vaka sayılarının az olduğu illerde korona yasaklarını kaldırılacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkıyor? Korona vaka sayısı az olan illere yasaklar kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:55:00 - 2021-02-26 14:58:35
Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gülmede ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşaknı Erdoğan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağına ilişkin olarak yaptığı son dakika açıklamasında şunları söyledi: “Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Pazatesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabilirz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız.”

Hangi illerde ne kadar korona vaka sayısı var? Hangi illerde korona kısıtlamaları kalkar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şöyle: "Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."

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