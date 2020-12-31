Kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine gizli giriş yaptırdı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine gizli bir giriş yaptıran esnaf, polis baskınıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan bir tekel bayisinde satış yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerinin kepenklerinin kapalı olması üzerine inceleme yapan ekipler, bitişikteki otelin lobisinden tekel bayisine gizli bir giriş olduğunu belirledi. Raf şeklinde kamufle edilmiş kapıdan içeriye giren polisler, tekel bayisi sahibi Evren Ş hakkında, iş yeri açılış kapanış saatlerine riayet etmemek ve Kovid-19 salgını tedbirlerine uymamaktan tutanak düzenleyerek, 3 bin 150 lira ceza uyguladı.