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Kişi başı geçen yıl 14 bin lira tasarruf ettik

Türkiye'de 2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, geçen yıl 14 bin 70 liraya ulaştı- Geçen yıl Türkiye'de 1 trilyon 153,8 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2017 sonuna göre yüzde 24 artışa işaret etti- Nüfusu geçen yıl itibarıyla 15 milyon 67 bini aşan İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 32 bin 538 lira düzeyinde gerçekleşti- Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 623 lirayla Muş çekti

05 Şubat 2019 Salı 11:10
Kişi başı geçen yıl 14 bin lira tasarruf ettik

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2017 sonuna göre yüzde 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 70 lira oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2018'de bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 24 arttı ve 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 70 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2017 sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

Bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.


- Kişi başı tasarruf 22 ilde 10 bin lirayı aştı


Türkiye'de 14 bin lirayı aşan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, 2018 sonu itibarıyla 32 bin 538 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla Ankara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 152 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Yalova, Tunceli, Uşak, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Trabzon, Bursa, Isparta, Zonguldak, Kocaeli, Nevşehir ve Mersin olmak üzere toplam 22 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 623 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şırnak ve bin 699 lirayla Ağrı oldu.


- En yüksek tasarruf İstanbul'da


Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,5'i İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2018'de toplam 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2017 sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 22,3 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 113 milyar 741 milyon 89 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon 703 bin lirayla İzmir üçüncü, 36 milyar 762 milyon 936 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 344 milyon 76 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 386 milyon 137 bin lirayla Ardahan, 491 milyon 612 bin lirayla Hakkari, 510 milyon 333 bin lirayla da Kilis tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.

İller bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2017 ve 2018 sonu itibarıyla şöyle:

İl / Kişi başı tasarruf miktarı20172018
ADANA8.0729.831
ADIYAMAN2.7473.392
AFYONKARAHİSAR5.7077.116
AĞRI1.4811.699
AKSARAY7.6619.629
AMASYA4.8195.922
ANKARA16.97420.665
ANTALYA12.12615.152
ARDAHAN3.1203.904
ARTVİN6.2817.377
AYDIN10.12412.432
BALIKESİR10.15212.528
BARTIN7.6669.077
BATMAN2.7213.105
BAYBURT3.3364.182
BİLECİK4.8846.071
BİNGÖL2.7203.884
BİTLİS1.5961.940
BOLU6.8958.069
BURDUR7.6469.199
BURSA9.82511.640
ÇANAKKALE8.85311.943
ÇANKIRI4.9855.810
ÇORUM5.6537.022
DENİZLİ10.14312.604
DİYARBAKIR2.8383.312
DÜZCE4.6595.589
EDİRNE10.20512.324
ELAZIĞ5.4006.453
ERZİNCAN6.7368.612
ERZURUM2.8033.665
ESKİŞEHİR9.81412.687
GAZİANTEP4.2915.667
GİRESUN6.9428.824
GÜMÜŞHANE4.0425.273
HAKKARİ1.4221.716
HATAY7.3599.181
IĞDIR3.7964.646
ISPARTA8.87411.488
İSTANBUL26.65832.538
İZMİR15.90519.083
KAHRAMANMARAŞ3.4644.132
KARABÜK6.6418.083
KARAMAN6.8158.567
KARS3.1803.590
KASTAMONU5.5506.891
KAYSERİ7.1808.843
KIRIKKALE4.7155.713
KIRKLARELİ10.26812.094
KIRŞEHİR7.8089.918
KİLİS2.7063.580
KOCAELİ7.79811.151
KONYA5.9077.638
KÜTAHYA4.9496.517
MALATYA5.2106.284
MANİSA6.3418.138
MARDİN2.1672.611
MERSİN8.21710.590
MUĞLA16.95821.120
MUŞ1.3411.623
NEVŞEHİR8.38410.951
NİĞDE4.5165.499
ORDU5.3836.429
OSMANİYE3.3043.842
RİZE6.5707.885
SAKARYA5.5136.696
SAMSUN6.1237.302
SİİRT2.1012.370
SİNOP6.7438.044
SİVAS6.2837.647
ŞANLIURFA1.6051.927
ŞIRNAK1.5251.631
TEKİRDAĞ7.9939.308
TOKAT3.5464.387
TRABZON9.60911.649
TUNCELİ11.18013.404
UŞAK10.27412.916
VAN1.9662.172
YALOVA10.56113.939
YOZGAT5.6366.922
ZONGULDAK9.39211.423
TOPLAM11.51214.070


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:10
  1. bankacılık
  2. BDDK

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