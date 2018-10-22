0553 313 94 23

Kış sebzeleri büyük nimet

Kış sebzelerinin ne büyük nimet olduğunu bilim yeni bulgularıyla destekliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:52
Kış sebzeleri büyük nimet

Onu için kış geçip gitmek üzereyken fırsat varken istifade etmelisiniz. Bakın bunları sırasıyla yazalım:

Karnabahar: 100 gram çiğ karnabahar yediğinizde, günlük C vitamini ihtiyacınızın ortalama %75-%86'sını karşılamış oluyorsunuz.

İyi bir antioksidandır. Yüksek oranda K vitamini ve Omega 3 yağ asitleri barındırır. Dolayısıyla, vücuttaki iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur.

Mükemmel bir folik asit kaynağı olarak biliniyor. Lifli bir besin olan karnabanardaki sulforaphane adlı madde, midenizin iç duvarını koruyor.

Karnabaharın bu nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız, haftada 2-3 kere, en az 100-150 gramlık bir porsiyonda ve çok fazla pişirilmeden yenmesi öneriliyor. Eğer çiğ yiyebiliyorsanız, mutlaka çiğ yiyin.

ISPANAK: Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Lutein içeriği sebebiyle göz sağlığına iyi gelir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenler. Kalp kaslarını korur. Kan şekerini dengeler. Posalı içeriği sebebiyle açlık hissini geciktirir.

Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Beyni ve sinirleri hasar görmekten korur.

Magnezyum, fosfor, kalsiyum ve potasyum kaynağı olan kerevizin sağlık açısından faydalarını Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar şöyle sıraladı:

KEREVİZ: Böbrek iltihaplarının iyileşmesinde etkili.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak fonksiyonlarını düzenlemekte.

Karbonhidrat metabolizmasını aktifleştirerek kilo verilmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini rahatlatır.

Vücuttaki fazla suyun atımını sağlar.

Cilt ve saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

Soğuk algınlığında balgam söktürücü özellik gösterir.

LAHANA: Kilo vermeye yardımcı ve selülitleri yok etmede etkili olan beyaz lahana antioksidan olduğundan bağırsak kanserini önleyici gücü vardır.

Kan dolaşımını düzenler, hormonları dengeler.

Enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandırır.

Kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapi sonrası takviye oluşturur.

Menopoz ve regl dönemlerinde değişen hormon dengesizliğine karşı iyi bir takviyedir. Cilde tazelik ve güzellik verir..

ENGİNAR: Karaciğer detoksunda, kandaki üre ve kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Hazımsızlığa ve karın ağrısına iyi geldiği gibi kalori bakımından da çok yüksek değildir.

Karaciğer ve safrakesesinin korunmasında çok etkilidir.

Enginar, şeker hastalarında kan şekerini dengelemede büyük yardımcıdır. Enginarın içerisindeki inulin formundaki karbonhidratın etkisinin görülebilmesi için taze olması tek şarttır.

İçerisinde bol potasyum, bol miktarda C vitamini, folat, magnezyum ve posa vardır.

PIRASA: Sağlığa faydaları sebebi ile mutlaka sofralarda yer alması gerek.. Gerek sıcak gerekse zeytinyağlı olarak Balkanlardan Doğu’ya halkımızın çok itibar ettiği bir sebzemizdir. Arnavut asıllı halkımızın mutfağının ise baş yemeğidir.

Kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olur.

Yüksek miktarda içerdiği folat kalp sağlığını korumaya destek olur.

Yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir.

Kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:52
  1. kış sebzesi
  2. kış sebzesinin faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinci hoca mağduru kadının itirafları kan dondurdu!
    1. Cinci hoca mağduru kadının itirafları..
    2. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi..
    3. Otobüs yolculuklarında o hizmet kalktı..
    4. Bunalmak bağırsak tıkanmasını tetikliyor
    5. AK Parti'den Andımız yazarı Reşit..
    6. Aksaray’da balık tutmaya giden 3..
    7. Yok böyle şanssızlık... Havada ters..
    8. İYİ Parti GİK üyesi Yıldırım Ulupınar..
    9. İspanya hükümetine Cemal Kaşıkçı..
    10. Diyarbakır'da lise bahçesi kan gölüne..
    11. Haberi alan 747 yıllık medreseye koştu!
    12. Kış sebzeleri büyük nimet
    13. İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle..
    14. Apartmanın çatısındaki kedi 25 gün..
    15. Avcıların bıldırcın sesi çıkaran 40..
    16. Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu!..
    17. S. Arabistan Başkonsolosluğu'nun sır..
    18. Kudüs Valisi İsrail mahkemesine..
    19. Sevilla Akhisarspor maçı ne zaman saat..
    20. Bebeğini denize atan kadına "iyi..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur