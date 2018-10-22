Kış sebzeleri büyük nimet

Onu için kış geçip gitmek üzereyken fırsat varken istifade etmelisiniz. Bakın bunları sırasıyla yazalım:

Karnabahar: 100 gram çiğ karnabahar yediğinizde, günlük C vitamini ihtiyacınızın ortalama %75-%86'sını karşılamış oluyorsunuz.

İyi bir antioksidandır. Yüksek oranda K vitamini ve Omega 3 yağ asitleri barındırır. Dolayısıyla, vücuttaki iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur.

Mükemmel bir folik asit kaynağı olarak biliniyor. Lifli bir besin olan karnabanardaki sulforaphane adlı madde, midenizin iç duvarını koruyor.

Karnabaharın bu nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız, haftada 2-3 kere, en az 100-150 gramlık bir porsiyonda ve çok fazla pişirilmeden yenmesi öneriliyor. Eğer çiğ yiyebiliyorsanız, mutlaka çiğ yiyin.

ISPANAK: Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığın önlenmesine yardımcı olur. Lutein içeriği sebebiyle göz sağlığına iyi gelir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenler. Kalp kaslarını korur. Kan şekerini dengeler. Posalı içeriği sebebiyle açlık hissini geciktirir.

Kansere karşı koruyucu etki gösterir.

Beyni ve sinirleri hasar görmekten korur.

Magnezyum, fosfor, kalsiyum ve potasyum kaynağı olan kerevizin sağlık açısından faydalarını Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar şöyle sıraladı:

KEREVİZ: Böbrek iltihaplarının iyileşmesinde etkili.

Lifli yapısı sayesinde bağırsak fonksiyonlarını düzenlemekte.



Karbonhidrat metabolizmasını aktifleştirerek kilo verilmesine yardımcı olur.

Sinir sistemini rahatlatır.

Vücuttaki fazla suyun atımını sağlar.

Cilt ve saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

Soğuk algınlığında balgam söktürücü özellik gösterir.

LAHANA: Kilo vermeye yardımcı ve selülitleri yok etmede etkili olan beyaz lahana antioksidan olduğundan bağırsak kanserini önleyici gücü vardır.

Kan dolaşımını düzenler, hormonları dengeler.

Enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandırır.

Kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapi sonrası takviye oluşturur.

Menopoz ve regl dönemlerinde değişen hormon dengesizliğine karşı iyi bir takviyedir. Cilde tazelik ve güzellik verir..

ENGİNAR: Karaciğer detoksunda, kandaki üre ve kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Hazımsızlığa ve karın ağrısına iyi geldiği gibi kalori bakımından da çok yüksek değildir.



Karaciğer ve safrakesesinin korunmasında çok etkilidir.

Enginar, şeker hastalarında kan şekerini dengelemede büyük yardımcıdır. Enginarın içerisindeki inulin formundaki karbonhidratın etkisinin görülebilmesi için taze olması tek şarttır.

İçerisinde bol potasyum, bol miktarda C vitamini, folat, magnezyum ve posa vardır.

PIRASA: Sağlığa faydaları sebebi ile mutlaka sofralarda yer alması gerek.. Gerek sıcak gerekse zeytinyağlı olarak Balkanlardan Doğu’ya halkımızın çok itibar ettiği bir sebzemizdir. Arnavut asıllı halkımızın mutfağının ise baş yemeğidir.

Kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olur.

Yüksek miktarda içerdiği folat kalp sağlığını korumaya destek olur.

Yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir.

Kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır.