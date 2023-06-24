Kiş loren (Quiche Lorraine) nedir, yapılışı ve gerekli malzemeler! Ezber bozan tarif

KİŞ HAMURU NEDİR?

Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür. En iyi bilinen varyant lardons, pastırma ve genellikle peynir içeren quiche Lorraine'dir. Kiş sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

Yapımı için malzemeler

1 demet ıspanak

250 gram mantar

1 adet soğan

Gravyer peynir

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Un

Tereyağı

Zeytinyağı

Muskat cevizi

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kiş Loren (Quiche Lorraine) tarifi Nasıl yapılır?

Tart hamuru için; tereyağı, un, su, yumurta ve tuz ile yoğurun. Burada önemli olan tereyağını tüm hamura eşit olarak yedirmektir.

Sonrasında tart hamurunu buzdolabında yarım saat dinlendirin.

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Hamuru fırına verirken üzerine kabarmasın diye nohut serpiştirin ve hamurun üzerine çatalla delikler açın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırıda 15-20 dakika pişirin.

Ardından üzerinden nohutları alın ve çırpılmış yumurtadan ince bir kat sürün tekrar 4-5 dakika pişirin.

İç harcı için ıspanak, soğan ve mantarı soteleyin.

Jambonları ekleyin. Sonrasında muskat, karabiber ve tuzunu ekleyin.

Beşamel sos için; tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Eriyince un koyun ve kavrulana kadar pişirin.

Üzerine sürekli çırparak sütünü ilave edin.

Tuz ve karabiber ekleyip 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Sonrasında soğuyan harcın içine beşamel sos ve çırptığınız yumurtaları ekleyin.

Hamurunuzun üzerine harcı koyun.

Üzerine gravyer peynirini rendeleyin.

Fırına verip 20-25 dakika daha pişirin. Afiyer olsun...

QUİCHE LORRAİNE NEDİR?

Quiche Lorraine, açık bir pasta kutusunda krema, yumurta ve domuz pastırması veya jambonla doldurulmuş bir Fransız tartıdır. 20. yüzyılın ortalarına kadar Fransa'nın Lorraine bölgesi dışında çok az biliniyordu. Popülaritesi ulusal ve uluslararası olarak yayıldıkça, orijinal olmadığı için eleştirilmesine rağmen peynirin eklenmesi sıradan hale geldi. Çanak sıcak, ılık veya soğuk olarak servis edilebilir.

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