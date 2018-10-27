Kış aylarında depresyondan korunma yolları nelerdir?

KIŞIN DEPRESYONDAN KORUNMA YOLLARI

KENDİ KENDİNİZİ MOTİVE EDİN

Depresyonun en belirgin özelliği hayattan zevk alamama duygusu... Çökkünlük, kendini mutsuz hissetme, yataktan kalkamama gibi belirtilerin de önemsenmesi gerekiyor. Ayrıca havanın daha karanlık ve günlerin daha kısa olduğu kış mevsimi de insanları mutsuzluğa itiyor. Bu noktada farkındalık önemli. ‘Sabah kalkmak istemiyorum, çok yorgunum, kolumu kaldıramıyorum' dediğiniz anda harekete geçebilir, 'Evet, bu durum şimdilik böyle ama geçecek' diyerek kendinizi telkin edebilirsiniz. 'Daha iyi hissedeceğim, gün ilerledikçe daha mutlu olacağım' gibi cümlelerle motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

AÇIK HAVADA YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kendinizi kötü hissettiğimiz durumlarda, açık havada yürüyüş yapmak da oldukça etkili bir çözüm. Depresif kişilerde sürekli uyuma isteği ve içe kapanıklık görülüyor, bu noktada hemen dışarı çıkıp oksijen almak ve yürüyüş yapmak çok önemli. Bilincinde olduğunuz halde yataktan kalkamıyor, hayattan zevk alamıyor ve arkadaşlarınızla olan görüşmelerinizi sınırlandırıyorsanız işte o noktada durmanız gerekiyor. Eğer bu durumlara gerginlik, şiddetli kas ağrıları ve 'Ben bu dünyada ne yapıyorum?” sorusu da eklendiyse bu durum kronikleşmiş, ortada bir problem var anlamına geliyor ve en kısa zamanda mutlaka bir uzmandan yardım istenmesi gerekiyor.