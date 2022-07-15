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Ekonomi Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacak
Ekonomi

Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacak

Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:41:00 -
Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Kullanılmak Üzere 27 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve 2 Kalem Temizlik Malzemesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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