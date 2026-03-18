Kırşehir Tarihi Çarşılarında Bayram Mesaisi Başladı

Özellikle giyim ve ayakkabı sektöründe gözle görülür bir canlanma yaşanıyor. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için dükkanları doldururken, esnaf ise hazırlıklarını tamamlayarak en yoğun geçecek olan arife gününe odaklandı.

Ayakkabıcı esnafı Ayvaz Şenlik, bu yıl sadece yeni ürün satışlarında değil, tamirat işlerinde de ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Şenlik, vatandaşların ekonomik alternatiflere yöneldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi hem satışlarımızda hem de tamir işlerinde artış var. İnsanlar eski ayakkabılarını da değerlendiriyor."

Çarşıdaki mevcut durumu değerlendiren esnaf Hüseyin Kılıçoğlu ise hareketliliğin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti. Kılıçoğlu, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an hareketlilik başladı ama istediğimiz seviyede değil. Arefe günüyle birlikte ciddi bir yoğunluk bekliyoruz."

Kırşehir’in tarihi dokusunu yansıtan çarşılarda bayram alışverişi temposunun, bayram sabahına kadar artarak devam etmesi öngörülüyor.