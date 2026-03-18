Sarı şeytana Nato tokadı: ABD’nin Hürmüz planı elinde patladı Taksici cinayetinde kan donduran görüntüler! Önce katletti, sonra gasp ettiği taksiyle tur attı Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi Başkan Erdoğan 'tarihi bir dönüm noktası' dedi: Asla vazgeçmeyeceğiz Ali Karahasanoğlu Fondaş medyanın kirli çarkını deşifre etti: Bağımsız değil CHP kökenli tetikçiler Siyonist vahşet gökleri de vurdu! Havacılıkta yakıt depremi Seçim sürecine Siyonist Sabotaj! Haaretz gazetesi ifşa etti: Netanyahu’dan kendi halkına demokrasi darbesi İsrail medyası: 'İran İsrail'in stratejik yıkımını başlattı!' Siyonist alçaklıkta son perde: Nükleer tesis vuruldu Küresel enerji savaşlarında Ceyhan Hamlesi: Petrolde kritik saatler
Yeniakit Publisher
Muhammet Kırmızı
Kırşehir Tarihi Çarşılarında Bayram Mesaisi Başladı

Kırşehir’de Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tarihi çarşılarda hareketlilik yüzünü göstermeye başladı. Kentin köklü alışveriş noktaları olan Zanaatkarlar, Ahi ve Ünal Çarşısı esnafı, bayram öncesi vatandaşları ağırlarken asıl yoğunluğun arife günü zirve yapmasını bekliyor.

Özellikle giyim ve ayakkabı sektöründe gözle görülür bir canlanma yaşanıyor. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için dükkanları doldururken, esnaf ise hazırlıklarını tamamlayarak en yoğun geçecek olan arife gününe odaklandı.

Ayakkabıcı esnafı Ayvaz Şenlik, bu yıl sadece yeni ürün satışlarında değil, tamirat işlerinde de ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Şenlik, vatandaşların ekonomik alternatiflere yöneldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi hem satışlarımızda hem de tamir işlerinde artış var. İnsanlar eski ayakkabılarını da değerlendiriyor."

Çarşıdaki mevcut durumu değerlendiren esnaf Hüseyin Kılıçoğlu ise hareketliliğin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti. Kılıçoğlu, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an hareketlilik başladı ama istediğimiz seviyede değil. Arefe günüyle birlikte ciddi bir yoğunluk bekliyoruz."

Kırşehir’in tarihi dokusunu yansıtan çarşılarda bayram alışverişi temposunun, bayram sabahına kadar artarak devam etmesi öngörülüyor.

