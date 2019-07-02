Kırşehir Belediyespor, teknik patron Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollarını ayırdı Kırşehir Belediyespor, 14 gün önce anlaştığı teknik sorumlu Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollarını ayırdı.

Kırşehir Belediyespor, 14 gün önce anlaştığı teknik sorumlu Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollarını ayırdı.

Kulüp Yönetiminden öğrenilen bilgiye göre Çoşkundere, görevini bıraktığını dün akşam kulüp yetkililerine iletti.

Yeni lig öncesi Kırşehir Belediyespor takımı yeni teknik sorumlu arayışına geçti. Coşkundere ile yolların ayrılışında herhangi bir problem olmadığı fikir ayrılıklarının etkili olduğu bilgisine ulaşıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde geçtiğimiz ay düzenlenen basın toplantısında, Kırşehir’de yeni bir dönem başladığını belirtilmiş ve dönemin Kulüp Başkanı Başar Altuntaş, tarafından teknik sorumlu Ercümend Hülakü Coşkundere ile anlaşıldığı kamuoyuna duyurulmuştu.

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