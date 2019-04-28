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Kırşehir Belediyespor, 2. Lig vizesini Ahi Stadı’nda aldı

KIRŞEHİR (İHA) – 3.

28 Nisan 2019 Pazar 19:29
Kırşehir Belediyespor, 2. Lig vizesini Ahi Stadı’nda aldı

KIRŞEHİR (İHA) – 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Ahi Stadı’nda oynan Bergamaspor, maçı sonrası TFF 2. Lig vizesini aldı.


Binlerce taraftarın üst lige yükselme müsabakasını izlediği stat, gelin gibi süslendi. Maç öncesi taraftar grupları Kırşehir sokaklarında gezerek vatandaşları müsabakaya davet etti.


Güneykent spor tesislerinden taraftarlar eşliğinde alınan Kırşehir Belediyespor takımı, maçın oynandığı Ahi Stadı’na konvoy eşliğinde götürüldü.


Maçın oynandığı Ahi Stadı yanında bulunan Kalehöyük üzerinde de binlerce taraftar maçı izledi. Kırşehir Belediyespor’un 3-1 kazandığı müsabaka sonrası konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, centilmence sezonun tamamlandığını belirtti.


Vali Akın konuşmasında, “Kırşehir Belediyespor, geçen yıl BAL’dan 3. Lig’e çıktı. Sezonun bitimine bir hafta kala da Bergama Sporu yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Takımın sezon açılışında ‘Biz öncelikle centilmenlikte şampiyonluk istiyoruz’ demiştim. Sezonu hiçbir ciddi olay olmadantamamladık” dedi.



“Belediye’den Kırşehir Belediyespor’a açık çek”


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 2. Lig vizesini Bergama maçı ile alan Kırşehir Belediyespor’a açık çek verdiğini söyledi.


Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Bu takımı bu seviyeye getiren eski yöneticilere teşekkür ediyoruz. Kulüp Başkanı arkadaşımız bırakmıştı ama devam ettirdik. Yönetim duruyordu. TSO gayri resmi de olsa son bir ayda ekonomik olarak ciddi şekilde sırtladı. Pirim ve alacaklarda hiç kimse mağdur edilmeyecek. TSO söz verdi. Kırşehir’in takımını birinci lige inşallah hep birlikte taşıyacağız. Eski-yeni hep birlikte olacağız” diye konuştu.


Maçın tamamlanmasının ardından Kırşehir Belediyesporlu oyuncular, sahaya tek tek çağrıldı. Teknik heyetin selamlamasının ardından stadın kapıları vatandaşa açılarak taraftar ile oyuncu buluşması sağlandı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:29
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