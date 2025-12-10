Kırsalda dehşet anları! Sürüye dadanan kurt büyük zarar verdi!
Şanlıurfa’nın kırsal kesiminde yaşanan olayda, bir sürüye saldıran kurt 18 koyunun telef olmasına neden oldu. Çobanların sabah saatlerinde fark ettiği saldırı sonrası bölgedeki güvenlik ve koruma önlemlerinin artırılması gerektiği konuşulurken, köylüler yaşanan kaybın ekonomik açıdan da ciddi bir yük oluşturduğunu dile getiriyor.
Olay, Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, merada otlayan sürüye saldıran kurt 18 koyunu yaralayıp, telef etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Telef olan 18 koyunun yanı sıra birçok koyunun da yaralandığı belirtildi.