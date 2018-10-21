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Kırmızı pancar müthiş bir besin

Kırmızı pancarın faydalarını sizler için derledik...

21 Ekim 2018 Pazar 20:02
Kırmızı pancar müthiş bir besin

Kırmızı pancarda şeker oranı yüksektir. Aşırı tüketilmemeli fakat kansere ve kalp damar hastalıklarına karşı bilinen koruyucu etkileri açısından eşsizdir.
Kronik hastalıkları engeller: Birçok besinde bulunmayan, hücreleri, enzim ve proteinleri koruyan betalain grubu bir madde içerir. Bu maddenin iç organları koruyucu, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları engelleyici çok büyük faydası vardır.

Birçok kanser türünün ilerlemesini yavaşlatır. Yapılan deneylerde kalın barsak, mide, sinir sistemi, akciğer, meme, prostat kanserlerini engellemede ve ilerlemesini yavaşlatmada etkili bulunmuştur.

Kanın temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.

Kan dolaşımını kolaylaştırır: Yapılan bazı çalışmalarda pancarda bulunan nitrat denilen maddenin vücutta nitrik oksite dönüşerek damarları genişlettiği, kan dolaşımını kolaylaştırdığı, tansiyonu düşürdüğü gösterilmiştir.

Egzersiz öncesi içilen pancar suyunun egzersize dayanıklılığı arttırdığı, dinçlik verdiği bilinmektedir.

İçinde bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini,

Barsak çalıştırıcı, hazım kolaylaştırıcı yoğun lif,

Sinir ve kas fonksiyonlarını güçlendirici potasyum,

Kemik, karaciğer, böbrek ve pankreas sağlığını destekleyici manganez,

Kalp damar hastalığına, sakat doğumlara ve kansızlığa karşı koruyucu folik asit B vitamini,
Sarı nokta göz hastalığını engelleyen lutein ve zeaksanthin bulunmaktadır.

Ne kadar tüketilmeli?

Çalışmalara göre çok yüksek besin değeri sebebiyle haftada 2 gün, yarım veya bir bütün pancar ya da aynı aileden pazı veya ıspanak yenmesi tavsiye ediliyor. Bazı kişilerin pancar tüketimi sonrası 24-48 saat kadar süren idrar ve dışkıda koyu kırmızı renk değişimi görülebilmektedir. Bu durumdakilerin demir metabolizma bozukluğu veya sık böbrek taşı düşürme sorunu olabilir, hekimlerine danışmadan fazla pancar tüketmemeliler.

Pişirmeye kalkışmayın

Kırmızı pancarın Haziran-Ekim arası besin değeri daha yüksektir. Havası iyice alınmış plastik torbada, yıkanmadan buzdolabında 3 hafta kadar saklanabilir. Ona kırmızılığı veren çok faydalı olan betalainler, ısıya fazla dayanıklı değildir. Besin değerini kaybetmemesi için en sağlıklısı çiğ yenmesidir. Çiğ sevmeyenler ince dilimler halinde seramik veya çelik tavada 1 dakika kaynatarak garnitür veya salataya ekleyebilir.

Taze limon suyu, sızma zeytinyağı ve baharatlarla daha keyifle yenebilir.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:02
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