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Ekonomi Kırmızı ete zam gelecek mi? Kırmızı ete ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Kırmızı ete zam gelecek mi? Kırmızı ete ne kadar zam yapılacak?

Kırmızı ete ocak ayında zam var mı? Son zamanlarda pek çok ürünün fiyatında artış yaşandı. Hal böyle olunca vatandaşlar kırmızı ete zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kırmızı ete ne kadar zam yapılacak? Yeni yılda kırmızı ete zam var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:36:00 -
Kırmızı ete zam gelecek mi? Kırmızı ete ne kadar zam yapılacak?

Vatandaşlar yeni yılda kırmızı ete zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, kırmızı ete kaç lira zam yapılacak?

Kırmızı ete zam gelecek mi? Kırmızı ete ne kadar zam yapılacak?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kırmızı et fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Yardımcı, “Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Bugün yemin çuvalı 60 lira iken, şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye'nin ekonomisini et belirlemiyor” dedi.

Ocak ayı içerisinde ete bir zam beklediklerini belirten Yardımcı, “Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı” ifadelerini kullandı.

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