Kirliliğin nedeni bu haritada gizli Bilin bakalım Marmara neden can çekişiyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi'nin ilk 30 metresi dışında ciddi bir oksijen eksikliği yaşadığını belirterek denizin "koma" halinde olduğunu ifade etti. Yücel, "Oksijen seviyesi, balıkların yaşayamayacağı kadar düşük." şeklinde uyarıda bulundu. Isınma, kirlilik, oksijen değerleri, akıntı yönleri gibi birçok parametrenin incelendiği sefer sonrasında gemide soruları yanıtlayan Yücel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttükleri Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında özellikle müsilaj krizinden beri artan sıklıktaki deniz seferleriyle, Marmara Denizi'nin oşinografik durumunu takip ettiklerini belirtti.

“ÇOK ÇOK AZ SEVİYELERDE OKSİJEN VAR”

Düzenledikleri son seferde özellikle Doğu Marmara’ya odaklandıklarını bildiren Yücel, “İlk bulgularımızda özellikle oksijende durum hiç ama hiç iç açıcı değil, hala Marmara ilk 30 metresi hariç ciddi oksijen azlığı çeken, komada bir yer. Oksijen özellikle ilk 30 metreden sonra hipoksi eşiği dediğimiz, bir balığın giremeyeceği seviyede düşük. Ardından 150-200 metreye eriştiğinizde neredeyse ölçmekte zorlandığımız, çok çok az seviyelerde oksijen var.” dedi.

HARİTA HERŞEYİ ANLATIYOR

Uzmanlar Marmara bölgesindeki çevre felaketinin nedeni anlamak için 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunu gösteren tabloya bakmanın yeterli olduğuna işaret etti.

Marmara’yı çevreleyen kentlerin neredeyse tamamının CHP tarafından yönetildiği belirtildi. CHP’li belediyelerin sorumluluk alanlarında denizlerin ciddi anlamda kirletildiği, temizlik faaliyeti ve arıtma çalışmalarının yapılmadığı kaydedildi.

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YAPRAKLAR ALKIŞLAYACAKTI MÜSİLAJ BASTI

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizinde ciddi bir müsilaj oluşmuş, yapılan araştırmada sorunun İstanbul kaynaklı olduğu belirlenmişti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası (müsilaj) Marmara Denizi’nden sonra Körfez’i de sarmıştı. Haliç’te plandan Avrupa’nın en büyüklerinden olması hedeflenen atıl su arıtma sistemi, İmamoğlu tarafından “yapraklar bizi alkışlayacak” denilerek törenle iptal edilmişti.