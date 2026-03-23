Kirli trafiğe yargı pençesi: DEAŞ'ın finansörüne 25 yıl hapis talebi
Kirli trafiğe yargı pençesi: DEAŞ’ın finansörüne 25 yıl hapis talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana’da, eli kanlı terör örgütü DEAŞ’ın sözde mensuplarına para aktararak terörün çarklarını döndürmeye çalışan hain şebekeye ağır darbe indirildi. Örgüt üyelerine finansal kaynak sağlayan ve kirli para trafiğini yönettiği tespit edilen tutuklu sanık H.A. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. DEAŞ üyelerine para ulaştıran sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi...

Türkiye’nin terörün her türlüsüne ve bu karanlık odakların lojistik damarlarına yönelik yürüttüğü amansız mücadele, yargı safhasında da kararlılıkla sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ocak’ta yakayı ele veren DEAŞ iş birlikçisi H.A. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.  

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 16 Ocak'ta tutuklanan H.A. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 12 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede H.A.'nın, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA TRANSFERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre H.A.'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen Y.A.'nın, farklı tarihlerde banka hesabına gönderdiği 141 bin 490 lirayı örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım topladığı ve örgüt üyelerine para transferi yaptığı kaydedilen sanığın, cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu H.A.'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 13 zanlı yakalandı

Mersin'de 3 DEAŞ'lı paketlendi

Yalova'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama, 7 sınır dışı

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
