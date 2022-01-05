Kirli ittifak kirli istihdam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda işe alınan örgüt militanlarının bir bir gözaltına alınmasına ve haklarında iddianamelerin ardı ardına düzenlenmesine rağmen CHP’li Ekrem İmamoğlu kılını dahi kıpırdatmıyor. AK Partili oldukları gerekçesiyle bir gecede 13 bin emekçiyi sorgusuz sualsiz işten atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, diyet borçlu olduğu HDP’yi kızdırmamak adına, aralarında PKK’nın dağ kadrosunda bulunmuş bazı isimlerin de olduğu 557 örgüt militanını kamunun stratejik kurumlarında tutmaya devam ediyor.

İBB’ye yerleştirilen isimlerin kirli geçmişleri deşifre olduğu halde İmamoğlu’nun üç maymunu oynamaya devam etmesini Akit’e değerlendiren hukukçular, “madem gerçeği öğrendin, neden gerekeni yapmıyorsun” şeklinde tepki gösterdi.

Ekrem'in alaycı tavrı endişe verici

Hukukçu Yakup Alar, “Terörle iltisaklı isimlerin İBB’de iş başı yaptıkları detaylarıyla ifşa olunca gereğini yapmak yerine alaycı tavırla ‘terörist olduklarını nereden bileyim alınlarında mı yazıyor’ şeklindeki beyanları vahimdir.

Terör suçlaması ile haklarında iddianame düzenlenmesine rağmen onlarca işçiyi hâlâ görevde tutması, onlara ses çıkarmaması asıl niyetini göstermektedir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’ye diyet borcunu ödüyor” dedi. İşe alımlarda güvenlik kaydının önemli olduğuna değinen Alar, “Her suç sabıka kaydında çıkmamakta, davası, soruşturması devam eden kesinleşmemiş eylemler sabıka kaydında gözükmemektedir. O nedenle de tüm belediye başkanları işe alırken sadece sabıka kaydını istememekte aynı zamanda genel güvenlik soruşturması da yaptırmaktadır. Bu yasal zorunluluktur. Ancak niyetiniz bu tür insanları almaksa sadece sabıka kaydını yeterli görür ve işe alırsınız” ifadelerini kullandı.

Kirli ittifak kirli istihdama dönüştü

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Sarı, “Kirli ittifakı kirli istihdama dönüşmüş durumda. İltisaklı kişiler tek tek tespit edilmesine rağmen İmamoğlu yönetimin halen seyirci kalması da kabul edilebilir değildir. 2018 yılından sonra kamuya alımlarda güvenlik soruşturmasına da bakılır. Bu duruma verecek cevapları yok. Siyaset adına çok ciddi bir ahlak problemleri var” dedi. Devletin gerekeni yapması gerektiğini kaydeden Av. Mehmet Sarı, “Devlette illegal yapılara müsaade edilemez. Bunları oralara yerleştirenlere karşı devlet gerekeni yapmalıdır. PKK ile iltisaklı kişilerin devlette yer tutmasına göz yumulamaz. Ak Partili 13 bin kişiyi namus söz verdikleri halde bankamatik iftirasıyla bir gecede kovdular. Yerlerine 45 bin kişi doldurdular. Siyaset adına ortada çok ciddi bir ahlak problemi var. Bunlar soruşturulduğunda bir kısmı terör örgütleriyle iltisakları çıktı. Hukuku dolanarak suç işliyorlar” ifadelerini kullandı.